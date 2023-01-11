9 بطولات في أجندة الموسم الجديد للشطرنج

أعلن الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج عن روزنامة الموسم الجديد 2023، التي تتضمن تسع بطولات محلية وتنطلق في 28 يناير الجاري ببطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للذكور والإناث.

وتقام فعاليات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للذكور والإناث في ضيافة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وتليها بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للذكور والإناث بنادي دبي للشطرنج في الرابع والخامس من فبراير المقبل، ثم بطولة الدوري للفئات السنية تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث من 11 فبراير إلى 18 مارس المقبلين، والتي تقام بنظام اليوم الواحد أسبوعياً، حيث تقام في يوم السبت من كل أسبوع. ويشهد الموسم الجديد استحداث بطولة كأس الاتحاد للفرق، والتي تشارك فيها الأندية والمؤسسات والجاليات والأكاديميات، ويسمح فيها بمشاركة اللاعبين من مواليد الدولة والمقيمين والأجانب، وتقام فعالياتها من 10 يونيو حتى الأول من يوليو المقبلين، في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ويستضيف نادي العين للشطرنج بطولة كأس رئيس الدولة للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة من 7 إلى 12 يوليو المقبل.

كما يستضيف نادي الفجيرة للشطرنج بطولة الإمارات الفردية للرجال والسيدات والفئات السنية بجميع المراحل من 18 إلى 26 أغسطس المقبل، فيما يختتم النشاط المحلي لعام 2023 ببطولة الدوري العام للرجال والسيدات من 9 سبتمبر إلى 14 أكتوبر المقبلين، وتقام فعالياتها يوم السبت من كل أسبوع.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية للاتحاد سلطان الطاهر، إن الروزنامة الجديدة مكتملة بانتظار إعلان الاتحاد الدولي للعبة وأيضاً الاتحادين الآسيوي والعربي عن أجندة الموسم الجديد ومن الممكن أن تتعارض بعض البطولات مع الأجندة المحلية، وأن الجهاز الفني لديه مرونة في تعديل هذه المسابقات ليشارك أبطال الإمارات في البطولات الخارجية.