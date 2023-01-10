ضاحي خلفان ينتقد لاعبي المنتخب.. "20 ألف عليهم في الشهر.. وايد"!

طالب الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي عقب خسارة المنتخب أمام الكويت بهدف نظيف في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي في العراق بإعادة تقييم اللاعبين من الناحية المادية، مطالباً بعودة اللاعب الوطني الهاوي كونه أفضل من المحترف الذي فشل.

وقال على صفحته الرسمية عبر "توتير": "يجب إعادة تقييم اللاعبين مادياً.. هؤلاء الذين رأيناهم 20 ألف عليهم في الشهر وايد".

وجاء تعليق الفريق ضاحي خلفان تميم عقب حالة الغضب الجماهيري من الهزيمة الثانية في خليجي 25 (خسر من البحرين 1-2 وأمام الكويت صفر-1).

وأضاف ضاحي خلفان تميم: "مشكلتنا في كرة القدم إذا ما تعرض على مشخصين رياضيين يعملون بجد و يحللون نقاط الضعف في كرة القدم عندنا ويضعون خطط تحسينها والا يبقى وضعنا هكذا كل مرة نتلقى نفس النتيجة السلبية".

وأكمل "خلونا يا جماعة الخير نعود إلى اللاعب الوطني الهاوي.. أفضل من المحترف الذي يفشل".