تيغالي: أنا حزين لخسارة المنتخب أمام الكويت .. "فعلنا كل شيء"

أكد مهاجم منتخب الإمارات لكرة القدم سيباستيان تيغالي أن المنتخب فعل كل شيء في كرة القدم أمام منتخب الكويت لكنه خسر في النهاية بهدف نظيف ضمن الجولة الثانية لكأس الخليج العربي المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وقال تيغالي الذي بدا متأثراً وحزينا للخسارة الثانية التي تلقاها المنتخب في البطولة في تصريحات إعلامية: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني.. لا أعرف لقد حاولنا في المباراة.. أنا حزين".