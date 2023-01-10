شباب الأهلي يستقبل أبطال سباق السلم «نخبة الدراجات»

استقبل عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية الفريق محمد أحمد المري، فريق الدراجات الهوائية بالنادي والذي حقق المركز الأول في مسابقة الفرق والفردي في سباق السلم للدراجات الهوائية للمرة الثالثة على التوالي.

وأثنى المري على المجهود الكبير للاعبين والأداء والمستوى الرفيع للفريق خلال السباق وتحقيقهم اللقب للمرة الثالثة والحفاظ على اللقب، كما أشاد بالجهازين الإداري والفني على ما قدموه خلال فترة الإعداد للسباق، وبمستوى الفرق المشاركة في السباق. كما تقدم بالشكر للجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية ووسائل الإعلام التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح السباق.

وفي ختام اللقاء قام الفريق محمد أحمد المري بإهداء كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لنجم فريق الدراجات بنادي شباب الأهلي اللاعب أحمد المنصوري الحاصل على المركز الثالث في سباق السلم للدراجات الهوائية للنخبة رجال.