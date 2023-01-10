شباب الأهلي يقسو على الوصل ويستعيد صدارة دوري السلة

قسا حامل اللقب شباب الأهلي على مضيفه الوصل، وفاز عليه بفارق 34 نقطة وبنتيجة (96-62)، في مباراة مؤجلة جمعتهما أمس، لحساب الجولة 13 من الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لكرة السلة.

واستعاد شباب الأهلي صدارة الترتيب العام برصيد 21 نقطة، بفارق النقطتين عن كل من الشارقة والنصر المتشاركين في المركز الثاني، فيما حافظ الوصل رغم خسارته على مركزه الرابع برصيد 17 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة عن البطائح صاحب المركز الخامس، كما حافظ فريقا الوحدة والظفرة على المركزين السادس والسابع في مؤخرة الترتيب برصيد 14 نقطة لـ«العنابي» و11 نقطة للظفرة.

ونجح لاعبو شباب الأهلي في رسم انتصارهم العريض، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع للمباراة بواقع (28-17 و27-13 و23-16 و18-16).

ويدين شباب الأهلي في انتصاره إلى تألق كل من محترفه الأميركي براندون ريتشي، والدولي قيس عمر بتشاركهما لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 20 نقطة لكل منهما.

• شباب الأهلي يتصدر بـ21 نقطة بفارق نقطتين عن كل من الشارقة والنصر