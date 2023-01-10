صدارة المجموعة مطلب قطري - بحريني الليلة

تبدو الفرصة سانحة أمام كل من قطر والبحرين في حجز التأهل المبكر للدور الثاني من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» حينما يصطدمان ببعضهما البعض في الساعة 20:15 من مساء اليوم على استاد الميناء بمدينة البصرة العراقية الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية وذلك عطفاً على نتائجهما في الجولة الأولى على الكويت والإمارات على التوالي.

ويتصدر «العنابي» المجموعة برصيد 3 نقاط من فوزه على الكويت بهدفين نظيفين، بينما يحتل «الأحمر» المركز الثاني بالعدد نفسه من النقاط بانتصاره على «الأبيض» بهدفين لهدف، ويكفي أحد الطرفين الانتصار في لقاء اليوم للحصول على إحدى البطاقتين المؤهلتين لنصف النهائي قبل خوض الجولة الثالثة التي سيواجه فيها قطر الإمارات ويلعب البحرين في مواجهة الكويت.

وكان المنتخب القطري قد ظهر بصورة جيدة في الجولة الأولى أمام الكويت وقدم لاعبوه أداء مقنعاً ولم يتأثروا لا بغياب اللاعبين أصحاب الخبرة أو عامل الانسجام إذ عوضه المنتخب بالسرعة والمهارة واستغلال الفرص ما جعل «العنابي» يحسم اللقاء لصالحه منذ الشوط الأول بتسجيل هدفين والاكتفاء في الثاني بتسيير اللقاء لصالحه.

في المقابل، يدخل المنتخب البحريني المواجهة وهو يمر بنشوة كبيرة بعد فوزه على «الأبيض» الذي يعد أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، إذ أثمر الانتصار في الجولة الأولى بهدفين لهدف في رفع ثقة لاعبي «الأحمر» خصوصاً أن بدايتهم في تلك المباراة كانت مرتبكة لكن الحصول على النقاط الثلاث يضعهم في حالة معنوية أكثر استقراراً قبل مواجهة اليوم.