حمدان بن محمد يستقبل أبطال كأس ولي عهد دبي للقدرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فريق «إف 3» الفائز بلقب النسخة الـ 15 لكأس ولي عهد دبي للقدرة، إذ نشر الحساب الرسمي لفريق إف 3 على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صوراً لسموه مع كأس البطولة وكؤوس المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب الخيول والفرسان الفائزين.

وحققت إسطبلات إف 3 المملوكة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الفوز باللقب، بعدما فاز الفارس منصور خميس الشدي بالمركز الأول على صهوة الجواد «شيلا»، وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «إيمان دي لوريكو» المملوك أيضاً إلى إسطبلات إف 3، التي أكملت سيطرتها على منصة التتويج بحصول الفارس ماجد جمال المهيري على المركز الثالث على صهوة الجواد «شامان دي لا فولي».