انطلاق الأسبوع التاسع من «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»

تواصلت منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، وشركة دلتا للفعاليات الرياضية الشريك التشغيل للحدث، وشركة انسبراتوس مستضيف مباريات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس المقبل على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وانطلقت مباريات الأسبوع التاسع من البطولة التي تقام ضمن ثماني فئات عمرية، هي تحت: 7-8-9-10-12-14-16-18 للبنين والبنات، ويشارك في البطولة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة من 150 فريقاً يمثلون 42 أكاديمية حكومية وخاصة، يتنافسون في 1200 مباراة، ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة شباب الأهلي، والوصل، والنصر، وبرشلونة، وأياكس، يوفنتوس.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثامن قد أسفرت عن تصدر فريق أياكس ترتيب المجموعة الأولى في فئة تحت ثماني سنوات برصيد 10 نقاط، كما تصدر فريق فوكسيز المجموعة الثانية بـ15 نقطة، وفي فئة تحت تسع سنوات تصدر فريق الزمالك المجموعة الأولى بـ11 نقطة، وتصدر فريق آي إس إم المجموعة الثانية بـ13 نقطة، وفي فئة تحت 10 سنوات تصدر فريق أربيان سترايكرز (أ) المجموعة الأولى بـ10 نقاط، وتصدر أربيان سترايكرز (ب) المجموعة الثانية بـ15 نقطة، وفي المجموعة الثالثة تصدر فريق غولدن ستار بـ18 نقطة.

وفي فئة تحت 12 سنة، تصدر فريق إمباير المجموعة الأولى بـ13 نقطة، وتصدر فريق تي إف إيه المجموعة الثانية بـ13 نقطة، وتصدر فريق تالنتد المجموعة الثالثة بـ19 نقطة، وفي فئة تحت 14 سنة تصدر فريق فرسان إسبانيا المجموعة الأولى بتسع نقاط، تلاه شباب الأهلي بتسع نقاط، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق أرابيان سترايكرز بـ12 نقطة، وفي المجموعة الثالثة تصدر فريق يوفنتوس بوجبا بـ15 نقطة.

وفي فئة تحت 16 سنة، تصدر فريق فرسان إسبانيا المجموعة الأولى بـ18 نقطة، وفي المجموعة الثانية تصدر فريق لاليغا الأبيض بـ10 نقاط، وفي المجموعة الثالثة تصدر فريق أيكونز بـ15 نقطة، وفي فئة تحت 18 سنة تصدر فريق فرسان إسبانيا قائمة الفرق المشاركة في المجموعة الأولى، وتصدر فريق شباب المستقبل ترتيب المجموعة الثانية.