رمسـة خليجي 25

ليما

يتوقع مراقبون أن يقوم الجهاز الفني للمنتخب بتجهيز فابيو ليما فنياً ونفسياً للمشاركة في مباراة الكويت غداً، بعدما غاب عن لقاء البحرين ضمن الجولة الأولى، وينتظر أن يشكل وجود ليما ورقة رابحة جديدة لـ«الأبيض».

تذاكر

وزّعت اللجنة المنظمة لـ«خليجي 25» نحو 15 ألف تذكرة مجانية للدخول في مباراتي المنتخب الوطني مع البحرين، والكويت مع قطر، وذلك لتشجيع المنتخبات المشاركة، ما مهد لحضور جماهيري كبير.

ختام

كشف مسؤولون رياضيون مقربون من اللجنة المنظمة لدورة الخليج في البصرة أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل إخراج حفل ختام البطولة بشكل لائق، وأكدوا في تصريحات صحافية أن الطموح أن يكون أجمل من الافتتاح.

الظنحاني

بدا مدافع المنتخب خالد الظنحاني متأثراً خلال مغادرة الملعب عندما طلب منه المدرب أروابارينا الخروج لاستبداله، نظراً لكون «الأبيض» كان متأخراً في المباراة بهدفين أمام البحرين، قبل أن يقلص تيغالي الفارق إلى 2-1.

انطلاقة

تفاعلت حسابات رياضية إماراتية على «تويتر» مع خسارة المنتخب أمام نظيره البحريني في «خليجي 25»، مؤكدين أن هزيمة «الأبيض» قد تكون نقطة انطلاقة مثلما حدث مع الأرجنتين، الذي خسر مباراته الأولى في مونديال 2022 قبل أن يحقق اللقب، وكذلك مع «الأبيض» في «خليجي 18».