4 أهداف و«نيران صديقة» تقود عُمان إلى لقب «خليجي 23»

شهدت النسخة 23 من كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي استضافتها الكويت من 22 ديسمبر 2017 وحتى الخامس من يناير 2018، نجاح المنتخب العُماني في معانقة لقبه الخليجي للمرة الثانية بعد نسخة 2009. وكان اللافت في الأمر أن عُمان لم تسجل في بطولة الكويت سوى أربعة أهداف نصفها بـ«النيران الصديقة».وبدأ المنتخب العُماني مشواره بالخسارة أمام «الأبيض» بركلة جزاء سددها نجم «الأبيض» علي مبخوت، قبل أن ينتصر بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية على الكويت بركلة جزاء سددها أحمد مبارك «كانو».

وأنهى دور المجموعات متصدراً بعد الفوز على السعودية بثنائية سجلها خالد عبدالباقي خطأ في مرماه، والثاني من سعيد المرزوقي.

وتكرر سيناريو الهدايا المجانية في نصف النهائي، حين تجاوز منتخب عُمان عقبة البحرين بهدف عكسي للبحريني مهدي عبدالجبار، ليتأهل العُمانيون إلى النهائي الذي فازوا فيه بركلات الترجيح على المنتخب الإماراتي (5-4)، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.