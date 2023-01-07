خسارة مخيبة للمنتخب أمام البحرين في "خليجي البصرة"

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم افتتاحية مشواره في دورة كأس الخليج "خليجي البصرة" على يد نظيره البحريني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بين الطرفين اليوم السبت على استاد الميناء في مدينة البصرة العراقية.

وكانت التوقعات المسبقة تصب في صالح تحقيق "الأبيض" للفوز بناءً على العناصر التي يمتلكها مقارنة بالأحمر" لكن الأخير حسم النتيجة لصالحه بتسجيله هدف التقديم من ضربة ثابتة في الدقيقة 60 بواسطة كميل الأسود، فيما أضاف زميله جاسم أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 77، بينما سجل هدف "الأبيض" الوحيد البديل سيباستيان تيجالي في الدقيقة 2+90.

وسيكون "الأبيض" مطالباً بنسيان الخسارة سريعاً والاستعداد للمواجهة القادمة التي تجمعه بنظيره الكويتي والمقررة يوم "الثلاثاء" ضمن الجولة الثانية من المنافسة.