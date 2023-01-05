كأس الخليج.. الرحلة من المنامة إلي البصرة

انطلقت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة عام 1970، وأكملت رحلتها حتى وصلت النسخة الـ25 التي تبدأ أحداثها اعتباراً من اليوم في مدينة البصرة التي تشهد عودة «العرس الخليجي» إلى الملاعب العراقية بعد 44 عاماً على إقامة آخر نسخة فيها، وهي البطولة الخامسة «بغداد 1979» والتي توج بها «أسود الرافدين».

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