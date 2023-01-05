تعديل على توقيت افتتاح "خليجي 25"

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 25" عن إجراء تعديل على توقيت افتتاح البطولة ليكون الساعة (5:45 مساء بتوقيت العراق)، ( 6:45 مساء بتوقيت الإمارات).

وبناء على ذلك ستكون المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان الساعة السابعة مساء بتوقيت (العراق)، الثامنة بتوقيت (الإمارات)، ومباراة السعودية واليمن الساعة (9:45 بتوقيت العراق) - (10:45 بتوقيت الإمارات). وتنطلق منافسات البطولة غدا، وتستمر حتى 19 يناير الجاري بمشاركة 8 منتخبات على ملاعب مدينة البصرة.