«الأخضر» يترقب إنجازاً جديداً من بطل آسيا

يخوض منتخب السعودية منافسات «خليجي 25» بفريق من الصف الثاني، بقيادة المدرب سعد الشهري، المتوّج مع المنتخب الأولمبي بكأس آسيا، إذ يأمل اتحاد الكرة أن يحقق المدرب البالغ من العمر 42 عاماً إنجازاً جديداً للكرة السعودية.

وتمكن الشهري من جذب الأنظار إليه، كمدرب له أسلوبه الخاص، بنجاحاته مع المنتخبات السنية السعودية، حتى أصبح المدير الفني الوحيد في تاريخ كأس آسيا (تحت 23 عاماً)، الذي يصل إلى نهائي البطولة مرتين متتاليتين.

وحقق الشهري العديد من الإنجازات مع منتخبات المراحل السنية، إذ قاد «الأخضر» الأولمبي لبلوغ أولمبياد طوكيو 2020، قبل التتويج بكأس آسيا (تحت 23 عاماً) لأول مرة في تاريخ السعودية، في العام الماضي.

ويتميز الشهري بأنه هادئ خارج الخطوط، ولديه قدرة على قراءة المنافس أثناء المباراة، واتخاذ القرارات المناسبة، حسب سير المواجهة ونتيجتها، إلى جانب أنه متابع بشغف للكرة العالمية، وحريص على مواكبة كل ما يستجد في عالم التدريب.