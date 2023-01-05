البحرين.. صورة مختلفة

يخوض منتخب البحرين منافسات «خليجي 25» بصورة مختلفة عن المشاركات السابقة، إذ إنها المرة الأولى التي يدخل فيها البطولة بصفته حامل اللقب، ويأمل أن يكرر الإنجاز الذي حقق في النسخة الماضية في قطر.

واختار المدرب البرتغالي هيليوا سوزا الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الشباب، بينما خلت القائمة من وجود ثمانية أسماء لمعت وتركت بصمتها بشكل كبير في لقب «خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه، أبرزهم محمد الرميحي الذي أحرز هدف الفوز في مرمى المنتخب السعودي خلال النهائي، كما تم استبعاد الهداف التاريخي للمنتخب البحريني إسماعيل عبداللطيف، وخلت القائمة من كل من: راشد الحوطي ومحمد عبدالوهاب وسيد شبر علوي ومحمد الحردان وعبدالله الهزاع وأحمد نبيل.

في المقابل استدعى سوزا وجوهاً شابة بعضها سيلعب مع المنتخب البحريني للمرة الأولى مثل حمزة إدريس (الرفاع الشرقي) وإبراهيم الختال (المنامة) ومحمد عباس (الخالدية).