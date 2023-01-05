«الشارقة للدفاع عن النفس» يحرز 863 ميدالية جوجيتسو في 2022

كشف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أنه حقق رقماً غير مسبوق في عدد الميداليات الملوّنة في الموسم 2022 برياضة الجوجيتسو، بفوزه بـ863 ميدالية ملوّنة في موسم واحد، منها 316 ميدالية ذهبية، و302 فضية، و245 برونزية، كما حقق لاعبو النادي في الجوجيتسو 20 درعاً في المراكز الثلاثة الأولى في البطولات التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أحمد العويس، في بيان صحافي، عن امتنانه لدعم مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال، والتي عكست النقلة النوعية لرياضات الدفاع عن النفس في النادي، وأسهمت بشكل فاعل في المكاسب المتحققة، مثنياً على الجهود القيمة للإدارة التنفيذية، وإدارة التدريب الرياضي، والمدير الفني للجوجيتسو، إبراهيم الحوسني، ودورهم الفاعل في توجيه اللاعبين في كل الاتجاهات لتحقيق أفضل الإنجازات.