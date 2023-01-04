البطائح يهزم كلباء في دوري الصالات

فاز فريق البطائح على كلباء باربعة اهداف مقابل هدفين اليوم، خلال المباراة التي أقيمت في القاعة الرياضية بنادي كلباء ضمن الجولة قبل الاخيرة للمرحلة الاولى لدوري الصالات. وسجل لكلباء البرازيلي اليكس في الدقيقة 10 ومواطنه ساماويل سواريز في الدقيقة 12، بينما سجل للبطائح نوفل الطائي في الدقيقتين (8و30)، وعبدالله المهيري 27، والبرازيلي دانييل نيتو 39. وأصبح رصيد البطائح 20 نقطة في المركز الثاني، مقابل 3 نقاط لكلباء في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية تعادل الحمرية مع دبا الحصن بهدفين لكل منهما، وسجل للحمرية مروان اهلي في الدقيقة 19، وابراهيم خالد في الدقيقة 22، وسجل لفريق دبا الحصن البرازيلي ناثان في الدقيقة 26 وطاهر بوزير في الدقيقة 30.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد الحمرية 15 نقطة في المركز السادس، مقابل 16 نقطة لدبا الحصن في المركز الرابع. وفي مباراة اخرى تعادل مليحة وخورفكان بهدف لمثله. وسجل لمليحة حسين دريائي في الدقيقة 16، بينما سجل لخورفكان البرازيلي لوكاس فيراس في الدقيقة 22. وبموحب ذلك اصبح رصيد مليحة 17 نقطة في المركز الثالث، وخورفكان 16 نقطة في المركز الخامس.

وتقام في الأحد المقبل، آخر جولات الدوري، وخلالها سيتم تحديد الفرق المتأهلة إلى "البلاي أوف"، باقامة ثلاثة مباريات، يلعب فيها الشارقة مع البطائح، ومليحة مع الحمرية، وخورفكان مع دبا الحصن.