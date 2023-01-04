تعرّف إلى ملعب وموعد "السوبر الإماراتي"

يستضيف "استاد آل مكتوم"، بنادي النصر، مواجهة "كأس السوبر الإماراتي"، بين فريقي العين والشارقة، المقرر مساء 25 فبراير المقبل، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022- 2023، بين العين بطل الدوري في موسم 2021- 2022، والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الدولة للموسم ذاته.

وستكون النسخة المرتقبة هي الخامسة عشرة في تاريخ "كأس السوبر الإماراتي" في المحترفين، منذ أول موسم 2008- 2009. وتوج العين بطلاً للدوري في الموسم الماضي، بعدما حصد 65 نقطة، فيما ظفر الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة على حساب منافسه الوحدة بالفوز 1-0 في النهائي.