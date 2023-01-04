الغيني توربو في طريقه إلى دبي للتعاقد مع الوصل

ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن المهاجم الغيني زي توربو سيتوجه إلى دبي للانضمام إلى صفوف الوصل في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت أن «الإمبراطور» سيتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ زي توربو عقده مع نانتونغ تشيون الصيني.

وأضافت: «اللاعب الذي يحمل الجنسية البرتغالية شارك في 64 مباراة وأحرز 34 هدفاً خلال موسمين في الدوري الصيني».

وأشارت إلى أن زي توربو سيتوجه إلى دبي خلال الأيام المقبلة لاستكمال إجراءات التعاقد مع الوصل، مبينة أنه يمتلك مسيرة جيدة بخوضه تجارب سابقة في أندية غراسهوبرز وشافهاوزن (سويسرا) وناسيونال دي مونتيفيديو (باراغواي) ونيويلز أولد بويز (الأرجنتين) وكاتانيا (إيطاليا) وماربيا (إسبانيا)، بينما خلال مرحلة الناشئين لعب في صفوف كل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.

وختمت بأن اللاعب الغيني سيحصل على راتب سنوي يبلغ 1.7 مليون يورو، في حال اجتيازه الفحص الطبي واكتمال المفاوضات مع الوصل.