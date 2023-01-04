الأحبابي: تراجع العين يتحمله الجميع.. وعدم استدعائي للمنتخب لا يغضبني

أكد قائد فريق العين، بندر الأحبابي، أن سبب تراجع «الزعيم» يعرفه الجميع، إذ يحتل المركز السابع على جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد 12 جولة وذلك عقب سلسلة من التعادلات في الجولات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أنه وبقية زملائه في الفريق غير راضين عن أنفسهم، وأنهم يتحملون المسؤولية ويعملون من أجل العودة السريعة للطريق الصحيح في الجولات المقبلة، مذكراً بأن «البنفسجي» لايزال منافساً على أربع جبهات.

وقال الأحبابي لـ«الإمارات اليوم»: إن «كل شيء واضح، وإن الإصابات في صفوف الفريق هي السبب الأساسي في النتائج الأخيرة»، وأضاف: «خسارة النقاط بكل تأكيد أمر مزعج للجميع ولنا أيضاً كلاعبين، نحن نقدم أداء جدياً في الجانب الهجومي، ولكن هنالك بعض الأخطاء الفردية والتي نتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي».

وعن عدم سبب ظهور العين بمظهر الفريق الذي يدافع عن لقب الدوري، قال بندر الأحبابي: إن «من حصل على فرصة ارتداء قميص نادي العين يعرف أنه ليس مثل الأندية الأخرى، لأن الفرق تقدم كل ما عندها حينما يكون الطرف الذي تواجهه هو نادي العين»، وأضاف: «نحن نعرف هذه المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا وبالتأكيد ندرك أن علينا مضاعفة الجهود دائماً».

وأشار الأحبابي إلى أنه في بعض الأوقات لا يقدم الفريق أفضل ما لديه بسبب بعض الظروف التي يمر بها، وقال: «على سبيل المثال لقد فقدنا المدافع ياسين مرياح في فترة سابقة، وفي الموسم الحالي فقدنا دانيلو بسبب الإصابة ومغادرة كرستيان جوانكا أحدثت فرقاً معنا ومع ذلك نحن كلاعبين علينا أن نقدر المسؤولية وأن نتدارك الظروف».

ودافع قائد الفريق عن الإدارة ومدرب الفريق سيرجي ريبروف، وقال: «لسنا كلاعبين فقط من نواجه الظروف حتى الإدارة والمدرب لم يكن من بينهم من يتمنّى حدوث إصابات وسط اللاعبين أو خروج لاعب عقب نهاية عقده، إدارة النادي تحاول أن تدعم الصفوف بأفضل اللاعبين، على الرغم من أنه ليس من السهل الحصول على لاعبين مميزين في فترة الانتقالات الشتوية».

وردّ بندر الأحبابي بالانتقادات التي تطاله، وقال: «لاعبو كرة القدم دائماً تحت الضغط وبالنسبة لي لقد مررت بهذه الأمور، سواء مع المنتخب أو النادي، وأنا معتاد عليها، الجماهير اعتادت على أن نقوم بنشر الفرح في نفوسها بالأداء المقترن بالنتائج وهو أمر طبيعي، لذلك حينما يتوجهون بالنقد لي فعلي أن أتقبل الانتقاد بصدر رحب وأن أسعى لتحسين مستواي باستمرار».

وكشف لاعب فريق العين عن صحة قضاء ليلته في المستشفى قبل مباراة الوصل الماضية في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «قبل لقاء الوصل كنت حتى الساعات الأولى في المستشفى بسبب المرض ولم أتحدث عن ذلك، لأنني لا أريد أن تتعاطف الجماهير معي كما أرغب في التضحية من أجل مصلحة الفريق، خصوصاً أنه لم يكن هناك بديل لأن زميلي سعيد جمعة مصاب لذلك فإن الفريق كان يحتاج إليّ وكان عليّ تقديم التضحيات».

وعن عدم استدعائه للمنتخب الوطني المشارك حالياً في بطولة خليجي 25 بمدينة البصرة العراقية، قال بندر الأحبابي، إنه يحترم قرارات مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لعدم استدعائه لقائمة «الأبيض»، مشيراً إلى أنه جاهز دائماً لأداء ضريبة المنتخب كما حدث من قبل في المشاركات السابقة، وأنه لن يألو جهداً في القيام بواجبه متى ما طلب منه ذلك.

وقال: «بالنسبة لي أنا راضٍ عن نفسي وما أقدمه من أداء على الجانب الدفاعي والهجومي في وظيفتي في مركز الظهير الأيسر وفي كل المباريات، عموماً سأكون دائماً رهن إشارة مدرب المنتخب الوطني، وإذا كان هو لا يحتاج إليّ فبالتأكيد أنا لن أكون غاضباً».

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بندر الأحبابي:

• «جاهز دائماً لأداء ضريبة المنتخب، كما حدث معي من قبل في المشاركات السابقة».

• «كنت في المستشفى قبل لقاء الوصل.. الفريق كان يحتاج إليّ وكان عليّ التضحية».

• «في بعض الأوقات لا يقدم الفريق أفضل ما لديه، بسبب بعض الظروف التي يمر بها».

• «العين ليس مثل الأندية الأخرى، والفرق تقدم كل ما لديها عندما تواجه الزعيم».