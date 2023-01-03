10 لاعبين أجانب مرشحون للرحيل عن دوري المحترفين في الشتاء

تعيد أندية دوري أدنوك للمحترفين ترتيب أوراقها خلال فترة توقف المسابقة لمشاركة المنتخب الوطني في «خليجي 25» إذ سيتم فتح باب الانتقالات الشتوية خلال الشهر الجاري، ويعد اللاعبون الأجانب من أبرز الحلول التي تفكر بهم إدارات الأندية في إجراء تغييرات في قائمة كل فريق.

ويبرز أسماء 10 لاعبين أجانب مرشحين للرحيل عن دوري المحترفين في الشتاء تستعرضهم «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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