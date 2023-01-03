عباس: أهم شيء اللعب بروح قتالية في «خليجي 25»

كشف قائد المنتخب الوطني لكرة القدم وشباب الأهلي وليد عباس عن جاهزية الأبيض لخوض مبارياته في كأس الخليج العربي الـ25 المقررة بمدينة البصرة العراقية خلال الفترة من السادس إلى 19 الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات، متمنياً أن يقدم خلالها المنتخب مستوى جيداً في ظل قوة المنافسة، مشيراً إلى أنهم كلاعبين يشعرون بالمسؤولية الكبيرة في أهمية التمثيل المشرف والظهور بشكل مختلف للكرة الإماراتية في البطولة الخليجية.

وقال وليد عباس (37 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «بغض النظر عن المشاركين فإن هدفنا هو المنافسة على اللقب حال كل الفرق المشاركة التي تسعى للفوز بالبطولة».

وشدد قائد المنتخب على أنه رغم الغيابات في المنتخب بسبب الإصابات إلا أن العناصر الموجودة ستمثل الدولة بشكل مشرف، مؤكداً أن هذه الغيابات تعد أيضاً فرصة للاعبين المختارين أن يقدموا كل ما عندهم.

وعن النصائح التي يمكن أن يقدمها لبقية زملائه اللاعبين خصوصاً العناصر الشابة، قال: «أهم شيء اللعب بروح قتالية في الملعب والحرص على تقديم أفضل ما لديهم، وأتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء اللاعبين يلعبون مع أنديتهم في الدوري، لذلك فإن المطلوب منهم أن يقدموا مستوى أفضل لاسيما أن المشاركة على الصعيد الدولي تختلف عن المشاركات المحلية في الدوري».

وبخصوص التجربة الودية الأخيرة التي خاضها المنتخب أمام نظيره منتخب لبنان وفاز فيها بهدف نظيف قبل السفر إلى العراق، قال وليد عباس: «رغم أن المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب، إلا أنه استفاد من التجربة»، مشدداً على أن المنتخب اللبناني لم يكن فريقاً سهلاً، مشيراً إلى أنه في الكرة الحديثة كل مستويات الفرق متقاربة، واصفاً الظهور المرتقب للمنتخب في البطولة الخليجية بأنها فرصة لمعرفة إلى أين وصل الأبيض.

وعن مدى الاستفادة التي اكتسبها من مشاهدته لمباريات كأس العالم 2022 التي أقيمت أخيراً في قطر أكد قائد المنتخب وليد عباس أنه استفاد كلاعب من مشاهدة مباريات كأس العالم، واصفاً النسخة الأخيرة لكأس العالم بأنها تعد من وجهة نظره الأفضل فنياً مقارنة بالبطولات السابقة، مشيراً إلى أن المنتخب المغربي الذي حصل على المركز الرابع في البطولة لفت نظره من خلال الأداء المميز الذي قدمه وكذلك المنتخب الأميركي، مشيراً إلى أن منتخبه المفضل عالمياً هو المنتخب الإيطالي رغم عدم مشاركته في النسخة الأخيرة لكأس العالم.

وتابع وليد عباس: «أتمنّى مشاهدة منتخب الإمارات في النسخة المقبلة لكأس العالم إلى جانب المنتخب الإيطالي الذي أشجعه عالمياً».

ووصف وليد عباس انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باللعب في الدوري السعودي لكرة القدم من خلال اللعب في نادي النصر بأنه يُعد تحدياً جديداً له كونه يلعب للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، معتبراً أن وجود لاعبين كبار مثل رونالدو في منطقة الخليج العربي وفي الدوري السعودي يعد تحديداً لأنه فرصة للاعبين الخليجيين للاستفادة من وجوده.

وليد عباس:

• «أتمنى مشاهدة منتخبي الإمارات وإيطاليا في النسخة المقبلة لكأس العالم».

• «المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام لبنان، إلا أنه استفاد من التجربة».

بعثة المنتخب تصل البصرة

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم صباح أمس، إلى البصرة للمشاركة في «خليجي 25»، وأدى الأبيض أولى حصصه التدريبية في أحد الملاعب الفرعية استعداداً لمباراته الأولى أمام البحرين السبت المقبل على استاد الميناء.

وتضم البعثة التي يترأسها حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية 23 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، خالد السناني، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، بدر ناصر، أحمد جميل، فلاح وليد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، خالد البلوشي، محمد عبدالباسط، علي صالح، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، فابيو ليما وسبيستيان تيغالي.