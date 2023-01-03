شباب الأهلي «زعيم» مجموعته في سلة آسيا

واصل شباب الأهلي توهجه في تصفيات غرب آسيا لكرة السلة عن منطقة الخليج، ونجح في حسم قمة المجموعة الأولى لمصلحته، بعد أن تغلب على الهلال السعودي، بنتيجة، 75-70 في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، في صالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي لـ«فرسان دبي»، بعد أن سبق وتغلب على كل من كاظمة الكويتي والبشائر العُماني، في الجولتين الماضيتين، رافعاً رصيده للنقطة السادسة، في حين بقي رصيد الهلال عنده هو أربع نقاط في المركز الثاني.

وعلى الرغم من أن شباب الأهلي لم يتمكن من حسم الربع الأول لمصلحته والذي ذهب لمصلحة الهلال «الزعيم» بفارق أربع نقاط «24-20»، إلا أن «فرسان دبي»، تمكنوا من الرد في الربع الثاني، وبفارق ست نقاط «21-15»، لكن الزعيم السعودي استعاد التفوق في الربع الثالث، وبنتيجة «18-16».

وتمكن شباب الأهلي في الربع الحاسم والأخير من أن يعيد تفوقه وبفارق خمس نقاط ليفوز «18-13»، وهي النقاط التي حسمت المواجهة لمصلحة بطل الإمارات.

وفي تفاصيل المواجهة، ظهر الهلال في البداية أفضل على مستوى الجانبين الدفاعي والهجومي، واستطاع نجومه مارك ليونز ومحمد السويلم أن يرجحوا كفة فريقهم في الربع الأول، خاصة على مستوى التصويب الثلاثي.

وانتقلت الأفضلية لشباب الأهلي في الربع الثاني، بفضل الهجمات السريعة، واستغل استعادة الثنائي المحترف براندون تريش ونيك مينراث، تألقهما تحت الشبكة.

وبدأ الشوط الثالث سجالاً بين الفريقين، وتبادل كل منهما التقدم، إلى أن انتهت النتيجة العامة بالتعادل 57-57، ما أعطى للشوط الرابع مزيداً من الإثارة والندية لحسم النتيجة والانفراد بالصدارة.

وبالفعل تكرر التعادل في معظم أوقات الشوط الرابع والحاسم، إذ نجح شباب الأهلي في خطف النتيجة في آخر دقيقتين.

وحضر المباراة رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الفريق محمد المري، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.