شباب الأهلي يستقبل الهلال السعودي في تصفيات غرب آسيا لكرة السلة

تحتضن صالة شباب الأهلي في دبي عند السادسة من مساء اليوم مواجهة مهمة تجمع فريق السلة بنادي شباب الأهلي مع الهلال السعودي في قمة مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من تصفيات غرب آسيا عن منطقة الخليج لكرة السلة.

وتتركز أهمية المواجهة في أن نتيجتها ستُحدد الفريق المتصدر لتلك المجموعة في ختام مرحلة الذهاب من التصفيات التي تقام للمرة الأولى بنظام الذهاب والإياب، بعد أن تساوى شباب الأهلي والهلال في عدد النقاط قبل مواجهة الليلة، ولكل منهما أربع نقاط، من فوزهما على كاظمة الكويتي والبشائر العُماني، على التوالي.

ويعزز من قيمة تلك المواجهة التاريخ الكبير الذي يملكه الفريقان على المستوى الخليجي على وجه التحديد، إذ فرض شباب الأهلي هيمنته على السلة الخليجية في ثلاث نسخ متتالية حينما توج باللقب في أعوام 2015 و2016 و2017، في حين فاز الهلال السعودي باللقب عامي 1992 و1996.

ويعوّل شباب الأهلي كثيراً في مواجهة اليوم على الثلاثي المحترف براندون تريش ونيك مينراث وقيس عمر، إلى جانب سعيد مبارك ومحمد عبداللطيف وحامد عبداللطيف، مع وجود مدرب لديه خبرات كبير في التعامل مع تلك المواجهات الصعبة هو البوسني زوران.

وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يسعى شباب الأهلي لإنجازه خصوصاً أن مباراتي الهلال على وجه التحديد ستكونان بوابة العبور لبلوغ تلك المرحلة من البطولة.

وينبغي على شباب الأهلي الحذر من المحترف الأميركي في صفوف الهلال السعودي كلينت شيمان، الذي تألق في مباراة فريقه الأخيرة ونجح بمفرده في تسجيل 34 نقطة، وصانع الألعاب المميز خالد عبدالجبار الذي كان أفضل مسجل في لقاء الهلال ضد كاظمة الكويتي وسجل 29 نقطة.