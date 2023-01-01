الأهلي المصري يرغب في ضم «رفعت الوحدة»

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأهلي يرغب في التعاقد مع لاعب الوحدة، المصري أحمد رفعت، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة «صدى البلد» أن تراجع نتائج الأهلي في الدوري المحلي، أسهمت في تحرك إدارة النادي نحو إبرام صفقات قوية في «ميركاتو الشتاء»، لافتة إلى أن رفعت من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى النادي القاهري.

وأشارت إلى أن أحمد رفعت يلعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من فيوتشر إلى الوحدة، مبينة أن تعاقد الأهلي مع الدولي المصري يحتاج إلى موافقة «العنابي» على عدم استكمال عقد الإعارة، إلى جانب التفاوض مع فيوتشر على شراء عقد رفعت بشكل نهائي.