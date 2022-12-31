23 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات إستعدادا لـ" خليجي 25"

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب التي ضمت 23 لاعبا فقط من أصل 25، إذ تم إستبعاد اللاعبين حسن المحرمي وحسين مهدي وذلك إستعدادا للسفرإلى مدينة البصرة العراقية يوم الإثنين المقبل للمشاركة في كأس الخليج العربي 25 التي ستقام هناك خلال الفترة من 6 إلى 19 الجاري وسيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات البحرين وقطر والكويت، علما أن المنتخب خاض اليوم الجمعة مباراة ودية أمام منتخب لبنان وفاز فيها بهدف نظيف سجله اللاعب سبيستيان تيغالي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقوم فيها مدرب المنتخب أروابارينا بتقليص قائمة المنتخب.

وضمت القائمة النهائية اللاعبين :خالد عيسى ، علي خصيف ، خالد السناني خليفة الحمادي ، وليد عباس ، خالد الهاشمي ، عبدالسلام محمد ، خالد الظنحاني ، عبدالعزيز هيكل ، أحمد جميل ، بدر ناصر و ماجد راشد ، عبدالله رمضان ، ماجد حسن ، فلاح وليد ، خالد البلوشي ، محمد عبدالباسط ، علي صالح ، فابيو دي ليما ، حارب عبدالله ، يحيى الغساني، كايو كانيدو ،سبيستيان تيغالي.