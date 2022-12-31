المنتخب يكسب بروفة لبنان بأداء غير مقنع

اكتفى المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز على نظيره اللبناني بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن تحضيرات المنتخب لكأس الخليج العربي 25، المقررة في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، حيث سيلعب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين والكويت.

وعلى الرغم من الفوز إلا أن المنتخب لم يقدم الأداء الجماعي المقنع، وانتظر المنتخب حتى الدقيقة «79» ليتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب البديل تيغالي، من تمريرة عرضية من هجمة سريعة قادها في البداية اللاعب حارب عبدالله.

وشكلت المباراة بروفة أخيرة للمنتخب قبل البطولة الخليجية وحاول من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الوصول إلى التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مبارياته في كأس الخليج العربي.

وخلت مدرجات الاستاد من الحضور الجماهيري باستثناء وجود أعداد قليلة.

وغاب أغلب فترات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف وجود فرص حقيقية للمنتخب، باستثناء بعض المحاولات من بينها محاولة كايو كانيدو بتسديدة الكرة في المرمى «18» من تمريرة عرضية، ومحاولة أخرى من ماجد راشد «20» من تسديدة علت المرمى، في حين مثلت تسديدة لاعب منتخب لبنان كريم درويش في مرمى خالد عيسى من كرة ثابتة «34» أبرز الفرص للمنتخب اللبناني في الشوط الأول.

وأهدر لاعب المنتخب أحمد جميل فرصة لا تعوض «39»، وهو في حالة انفراد بالحارس اللبناني.

ولم تشهد تشكيلة المنتخب الأساسية تغييرات كبيرة، وضمت أغلب العناصر التي خاضت مباراتي الأرجنتين وكازاخستان الوديتين الأخيرتين.

وشهدت التشكيلة غياب عناصر مؤثرة أبرزها المهاجم علي مبخوت والمدافع شاهين عبدالرحمن وعلي سالمين وطحنون الزعابي.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الوصول إلى مرمى لبنان لكن محاولاته باءت بالفشل، وعاب أداء المنتخب عدم التركيز وقلة الانسجام.

ودفع المدرب أروابارينا بورقة تيغالي وعلي صالح وخالد الهاشمي وبدر ناصر ومحمد عبدالباسط في الشوط الثاني، في محاولة منه لتعزيز الجانب الهجومي.

ورغم التغييرات التي أجراها المدرب بالدفع بمجموعة من اللاعبين بالشوط الثاني إلا أن المنتخب لم يظهر بالمستوى الفني المقنع، ونجح اللاعب البديل تيغالي في تسجيل الهدف الأول «79»، مستفيداً من متابعة كرة لعبها في البداية أمام المرمى حارب عبدالله.

• تيغالي اشترك بديلاً وسجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة «79».