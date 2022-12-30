2022 إنجازات رياضية تخلّد مسيرة أبطال الإمارات

سجّلت الرياضة الإماراتية حضوراً قوياً على صعيد الإنجازات في عام 2022، بعد أن تألقت في أكبر المحافل الإقليمية والدولية والقارية، سواء في رياضة الأسوياء، أو على صعيد منتخبات أصحاب الهمم.

ونجح أبطال الإمارات في وضع بصمتهم على العديد من الألقاب، أبرزها تلك التي تحققت في مسابقات الفروسية، والجوجيتسو، ورفعات القوة لأصحاب الهمم، والرغبي، والسلة، بجانب إنجازات فردية تعكس مدى حرص أبناء الدولة على مواصلة العطاء ورفع العَلَم الإماراتي خفاقاً في أكبر المحافل الدولية.

للإطلاع على أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية في 2022، استناداً إلى التسلسل الزمني على مدار العام، يرجى الضغط على هذا الرابط.