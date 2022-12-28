إيقاف نجم الشارقة بيانيتش 3 مباريات بسبب "بطاقة حمراء"

قررت لجنة الانضباط خلال اجتماعها أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي، إيقاف نجم فريق الشارقة، البوسني ميراليم بيانيتش، مباراة واحدة وتغريمه خمسون ألف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب منافس بدون كرة مشتركة. وكان بيانيتش قد تم طرده في لقاء دبا بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين ببطاقة حمراء مباشرة، ما يعني إيقافه لمباراتين، إضافة إلى مباراة ثالثة بعد قرار الانضباط. وعقد اجتماع لجنة الانضباط برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور باقي الأعضاء.

وفي ذات المسابقة، وجهت عقوبة اللجنة الإنذار إلى نادي الوحدة، بسبب دخول أحد إدارييه من غير المسجلين في قائمة المباراة لأرضية الملعب خلال مباراته أمام خورفكان في الجولة 11، وعاقبت الأخير بالإنذار لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على أرض الملعب خلال مباراته أمام كلباء في الجولة 12.

وفي دوري الدرجة الأولى، قررت إيقاف لاعب العروبة سالم راشد مباراتين وتغريمه أربعة ألاف درهم بسبب كلامه الغير مقبول تجاه الحكم خلال لقاء الرمس. ووجهت عقوبة الإنذار إلى فريق تحت 16 عاماً (أ) بنادي النصر، بسبب قيام جماهيره بتوجيه كلام غير مقبول تجاه اتحاد الكرة وحكم مباراة الفريق أمام نادي الإمارات.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على فريق تحت 15 عاماً (أ) بنادي الشارقة بألف وخمسمائة درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراة أمام النصر، واعتمدت خسارة فريق نادي المدام تحت 14 عاماً (ب) أمام البطائح، بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال المباراة.