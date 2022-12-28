ميدان التزلج في الشارقة يستضيف بطولتين مؤهلتين لأولمبياد باريس 2024

أكدت مؤسسة «World Skate»، الهيئة الإدارية الدولية المسؤولة عن رياضات التزلج على اللوح، عن تنظيم بطولتين مؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة «باريس 2024». وستقام البطولتان في ميدان التزلج على اللوح بالجادة، الذي تم افتتاحها، أخيراً، في إمارة الشارقة.

وذكر بيان صحافي: «تضم فعاليات (الطريق إلى باريس) بطولة العالم (ستريت 2022)، التي ستقام في الفترة ما بين 29 يناير والخامس من فبراير، تليها بطولة العالم (بارك 2022)، التي ستقام في الفترة ما بين الخامس و12 من فبراير».

وسيتنافس نحو 300 متزلج محترف من جميع أنحاء العالم في كلا البطولتين، بهدف تأمين نقاط تسمح لهم بالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

ومن بين المدعوين للمشاركة في بطولة «بارك 2022»: الأسترالي كيغان بالمر، والبرازيلي بيدرو باروس، والأميركي كوري جونو، ومن اليابان ساكورا يوسوزومي، وكونا هيراكي، إضافة إلى البريطاني سكاي براون. بينما تضم قائمة المدعوين للمشاركة في بطولة «ستريت 2022»: جاغر إيتون من الولايات المتحدة، وكيلفن هوفلر ورايسا ليل من البرازيل، وموميجي نيشيا وفونا ناكاياما من اليابان.