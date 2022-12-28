كايو: الشارقة لديه فريق جاهز للفوز بجميع الألقاب

أكد لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، أن «الملك» يمتلك فريقاً قادراً على الفوز بجميع الألقاب المحلية خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى الشارقة لا يرغب في الاكتفاء بحصوله على لقب كأس رئيس الدولة لنسخة الموسم الماضي، التي أقيمت في أكتوبر الماضي، وحقق خلالها الفريق الفوز في النهائي على الوحدة.

وقال كايو لصحيفة «لانسي» البرازيلية إن الشارقة يخوض الموسم الحالي بتركيز كبير، بعدما خسر لقب الدوري في الموسم الماضي، موضحاً: «تأهلنا إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (مصرف أبوظبي الإسلامي)، ونسير بشكل جيد في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بينما بدأنا الموسم بتحقيق لقب كأس رئيس الدولة لنسخة الموسم الماضي».

وأضاف: «نسعى للحفاظ على لقب الكأس في الموسم الحالي، كما سنخوض كأس السوبر، إلى جانب رغبتنا في مواصلة نتائجنا الجيدة في الدوري وكأس المحترفين، إذ إن الشارقة يخوض جميع البطولات بالاهتمام نفسه وبتركيز كبير».

وأشاد بمجموعة اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق، وقال: «الشارقة يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، ومنذ بداية الموسم ونحن لدينا طموحات كبيرة بأن ينافس الفريق على جميع الألقاب، وأرى أن الفريق جاهز لتحقيق هذا الهدف».

وواصل حديثه: «منذ انضمامي إلى الشارقة وأنا هدفي هو الفوز بالألقاب، وهذا ما نفعله على أرض الواقع، ويجب علينا أن نلعب كل مباراة كأنها نهائي بطولة، إذ إن الموسم يشهد منافسة قوية من العديد من الأندية، والفوز بالألقاب، خصوصاً مسابقة الدوري، يحتاج إلى عمل كبير».

يذكر أن كايو لوكاس شارك في 10 مباريات من أصل 12 جولة في دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز خمسة أهداف، وأسهم في إحراز هدفين، وحصل على بطاقة صفراء، والأمر نفسه بطاقة حمراء.