شباب الأهلي يختبر صدارته أمام بني ياس

يختبر شباب الأهلي صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقي مع بني ياس في ختام الجولة الـ12 الساعة 7:30 مساءً على استاد راشد في دبي، إذ يتصدر «فرسان دبي» لائحة الترتيب برصيد 25 نقطة، أما «السماوي» يمتلك في رصيده 12 نقطة في المركز الـ10.

ويسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على موقعه في الصدارة، بعدما انفرد بالمركز الأول للمرة الأولى في الجولة الـ11 عقب تغلبه على الوصل بهدفين مقابل هدف، وتعثر الوحدة بتعادله مع خورفكان بهدفين لكل فريق، إذ يأمل «فرسان دبي» أن يستمر في صدارة الترتيب قبل فترة التوقف مجدداً لمسابقة الدوري بداعي مشاركة المنتخب الوطني في «خليجي 25» بالعراق.

ويراهن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، على المعنويات المرتفة لدى لاعبي «فرسان دبي»، خصوصاً بعد الفوز خارج أرضه في «ديربي دبي» على الوصل، بينما يأمل شباب الأهلي أن يواصل انتصاراته بعدما حقق الفوز في ست مباريات متتالية على كل من الجزيرة وخورفكان والعين والبطائح والنصر والوصل.

في المقابل، يدخل بني ياس اللقاء بطموحات مختلفة، إذ يسعى «السماوي» إلى تجنب الخسارة والحصول على نقطة على أقل تقدير تدعم مشوار الفريق وتمنحه دفعة في لائحة ترتيب الدوري.

ويخوض بني ياس اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تعادل في الجولة الـ11 خارج أرضه مع حامل اللقب العين بهدفين لكل فريق، وهو ما يأمل أن يكرره اليوم ليبتعد عن الأندية التي تواجه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.