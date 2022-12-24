الجزيرة يهزم الظفرة ويبلغ النقطة الـ23.. وعلي مبخوت يعزز صدارة الهدافين

حول الجزيرة تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الظفرة، اليوم في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد الظفرة عند 4 نقاط. وعزز نجم وهداف الجزيرة والدوري، علي مبخوت رصيده بـ13 هدفا في صدارة القائمة، بعد تسجيله ثنائية من ثلاثية الجزيرة اليوم.

وشهد الشوط الأول أفضلية من الجزيرة في السيطرة على وسط الملعب، ولكن دون خطورة على الفريق الضيف، وأبرز فرصة جاءت من كرة مررها عبدالله رمضان إلى أشرف بن شرقي ولعبها إلى علي مبخوت ووصلت إلى رمضان الذي سدد كرة قوية أبعدها دفاع الظفرة (20).

أما الظفرة فاعتمد على الهجمات المرتدة، وأحرز الهدف الأول من هجمة قادها المغربي محمد الرايحي ووصلت إلى علي عيد الذي سدد صاروخية في المرمى (24)، بينما أحرز بن شرقي التعادل بعدما تلقى تمريرة من علي مبخوت داخل منطقة الجزاء وسدد المهاجم المغربي في المرمى في الدقيقة (4+45). وفي الشوط الثاني أضاف علي عيد الهدف الثاني للظفرة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. وفي الدقيقة 64 أحرز مبخوت الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، بينما حصل زايد العامري على ركلة جزاء في الدقيقة 90 أحرزها مبخوت. ورد آل علي بإحرازه الهدف الثاني للظفرة.