30 قارباً تتنافس على لقب كأس آل مكتوم للتجديف اليوم

تتجه الأنظار الساعة الثالثة عصر اليوم إلى قناة دبي المائية التي تشهد إقامة منافسات النسخة السادسة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، أغلى بطولات موسم التجديف المحلي ومسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2022. وأكمل نادي دبي التحضيرات والتجهيزات كافة لإنجاح التظاهرة الكبيرة بالتعاون والتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية. ويشارك في الحدث الكبير 30 قارباً تمثل نخبة القوارب من أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام لبطولة دبي، والتي أسدل الستار عليها أخيراً، حيث ستتنافس على اللقب (الفئة المحلية) التي تجمع أبرز الأسماء اللامعة في هذه الرياضة و(الفئة المفتوحة) المخصصة للأشقاء من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وقوارب الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.