الشارقة تستضيف بطولتي العالم للتزلج على اللوح

تستضيف الشارقة أفضل المتزلجين على اللوح في العالم مع بداية 2023، وذلك بعد أن أكدت مؤسسة «World Skate»، الهيئة الإدارية الدولية المسؤولة عن رياضات التزلج على اللوح عن تنظيم بطولتين مؤهلتين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة «باريس 2024» في الشارقة. وستقام البطولتان في ميدان التزلج على اللوح بالجادة.

وتقام المنافسات بين 29 يناير و5 فبراير، تليها بطولة العالم «بارك 2022»، التي ستقام في الفترة ما بين 5 فبراير و12 فبراير. ويتم تنظيم كلتا البطولتين من قبل مؤسسة «World Skate» والمطور الرئيس شركة «أرادَ» ومقرها الإمارات، وسيساعد تنظيم هاتين البطولتين في تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي جديد لهذه الرياضة التي باتت تنتشر بشكل سريع.