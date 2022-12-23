قمة العين والوصل تتصدر مباريات الجولة الـ 12

تُقام مباريات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين يومي غداً وبعد غدٍ، وتشهد مباريات متوسطة القوة باستثناء قمة الجولة بين العين والوصل في لقاء يشكل مفترق طرق نحو الارتقاء للمنافسة، خصوصاً قبل توقف جديد للبطولة بسبب مباريات كأس الخليج العربي.

وتُقام غداً ثلاث مباريات تجمع النصر مع البطائح، ويستضيف الجزيرة نظيره الظفرة، وتبرز مساء مواجهة العين والوصل، وتستكمل المباريات بعد غدٍ بأربع مباريات فيلتقي الوحدة مع عجمان في مباراة قوية، ودبا مع الشارقة، وشباب الأهلي مع بني ياس، وخورفكان مع اتحاد كلباء.

ومع ختام الجولة 12 من بطولة الدوري وقبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول سيدخل الدوري في توقف جديد طويل يستمر ما يقارب 28 يوماً بسبب مباريات كأس الخليج التي ستُقام في مدينة البصرة العراقية، مما يعني توقفاً جديداً سيكون سلبياً على الفرق وإيجابياً على البعض الآخر الذي ينتظر قرب فترة الانتقالات من أجل تغيير اللاعبين الأجانب.

وستشهد مباريات الجولة 12 فرصة جديدة للنصر من أجل تصحيح المسار في بطولة الدوري والعودة من جديد إلى الانتصارات والفرصة متاحة وهو يستضيف فريق البطائح في استاد آل مكتوم، وهو ما يزيد من فرصته لحصد النقاط، ويخشى تكرار السيناريو الصعب في الجولة الماضية بخسارته أمام دبا على ملعبه مما شكل أزمة حقيقية للفريق، كما يسعى البطائح إلى تعويض خسارته الجولة الماضية أمام الجزيرة واستغلال حالة النصر.

وسيجمع «كلاسيكو الجولة» بين العين والوصل، فريقين خسرا نقاطاً في الجولة الماضية، حيث تعادل العين مع بني ياس وتراجع خطوة جديدة إلى الخلف، بينما خسر الوصل أمام جاره شباب الأهلي وعاد مركزاً إلى الوراء، كما ستكون هناك مواجهة خاصة تجمع لاعب الوصل عمر عبدالرحمن «عموري» مع فريقه وجمهوره السابق في محاولة لإثبات أنه لايزال قادراً على العطاء. أما مباراة الوحدة وعجمان فلن تقل أهمية عن العين والوصل، بالنظر إلى ما يقدمه عجمان هذا الموسم ووجوده في المركز الخامس برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصل وثلاث نقاط عن الوحدة، أي أنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية بالتأكيد أمام فريق يواجه أزمة عروض ونتائج الفترة الماضية.

كما سيواجه فريق شباب الأهلي «المتصدر» عقبة جديدة وصعبة وهي بني ياس في مباراة مهمة للفريقين بحثاً عن النقاط الثلاث والتقدم خطوة في جدول الترتيب.

مباريات الجولة الـ 12 غداً:

النصر – البطائح.

الجزيرة – الظفرة.

العين – الوصل.

الأحد:

الوحدة – عجمان.

دبا - الشارقة.

شباب الأهلي – بني ياس.

خورفكان – اتحاد كلباء.