افتتاح «هب للتنس» فـي واحة دبي للسيليكون

افتتحت واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة المنضوية تحت سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أمس، «هب للتنس»، مركز رياضات كرة المضرب المتوافق مع أرقى المعايير الدولية الذي يقدم مرافق عالمية المستوى.

ويأتي الإعلان عن الافتتاح بالتزامن مع انعقاد «دوري التنس العالمي» في دبي، ويتدرب 18 لاعباً ولاعبة، ممن يشاركون فـي دوري التنس العالمي في دبي، داخل مرافق «هب للتنس»، بصفته مركز التدريب الخارجي الرسمي للاعبين الدوليين.

وتضم قائمة اللاعبين الدوليين الذين يتدربون فـي المجمّع: ألكساندر زفـيريف، دومينك تيم، إلينا ريباكينا، أنيت كونتافـيت، آيغا سويتك، بيانكا أندرسكو، هولغر روني، أريانا سابالنكا، نك كيريوس.