«مبادلة» تستقبل منتخب أصحاب الهمم للبولينغ

نظمت شركة «مبادلة»، بالشراكة مع اللجنة البارالمبية الإماراتية، حفل استقبال للمنتخب الوطني للبولينغ من ذوي الإعاقة السمعية، الذي أحرز نتائج متميّزة خلال مشاركته في أولمبياد الصم بماليزيا في أكتوبر الماضي.

وكان المنتخب قد حقق المركز السادس بين 22 منتخباً، كما حقق برونزية المجموع في البطولة، بينما كان الإنجاز الأبرز فوزه بذهبية الفردي التي أحرزها لاعبنا أيمن المقبالي، الذي حظي بتكريم خاص أثناء حفل استقبال شركة «مبادلة».

وأعرب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد فاضل الهاملي، عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به شركة «مبادلة» في دعم رياضة أصحاب الهمم في مختلف الألعاب.