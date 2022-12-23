المصري أبوالعلا يشارك في بطولة أبوظبي للغولف

انضم المصري عيسى أبوالعلا إلى قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف 2022، بعد فوزه بكأس بطولة أبوظبي للهواة التي أقيمت الأسبوع الماضي، حيث سجل أبوالعِلا تسع ضربات تحت المعدل في نادي شاطئ السعديات للغولف، وتنطلق الجولات المرتقبة ضمن سلسلة «رولكس» من 19 حتى 22 يناير في جزيرة ياس.

ويستعد أبوالعلا، للمشاركة في بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف على أرض ملعب «ياس لينكس»، التي تجمع حامل اللقب توماس بيترز، والأبطال السابقين: تومي فليتوود وتايرل هاتون وشين لوري.