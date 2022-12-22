ميرزا يحرز ذهبية «الدراجات العربية» قبل ساعتين من امتحانه الجامعي

أحرز بطل منتخب الإمارات، يوسف ميرزا، ذهبية سباق فردي ضد الساعة، أمس في كلباء، ضمن اليوم الخامس للبطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات، بمشاركة 17 دولة. ويتصدر البطولة حتى الآن المنتخب الإماراتي برصيد 19 ميدالية. ويأتي إنجاز ميرزا رغم انشغاله بامتحانه الجامعي الذي كان أمس، وجرى في الساعة الثالثة عصراً، أي بعد ساعتين فقط من انتهاء السباق.

وحل في المركز الثاني، البطل البحريني أحمد مدن، وجاء ثالثاً لاعب الجزائر عز الدين لعقاب. وارتفعت ميداليات الإمارات، بعد ذهبية ميرزا، إلى 10 ذهبيات و5 فضيات، و4 برونزيات، حيث يتفوق المنتخب على الجزائر الذي حصد 12 ميدالية ملونة. ويشارك ميرزا في البطولة العربية، وهو يخوض امتحاناته النهائية بالعام الأخير في كلية الحقوق بجامعة أم القيوين، هو وزميله في المنتخب أحمد المنصوري.

شهد سباقات اليوم الخامس وتكريم الفائزين، الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني، والأميرة مشاعل بنت فيصل آل سعود، رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي والعربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وياسر الدوخي، مدير البطولة، والمستشار عمر بن حنيفة، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعدد من أعضاء الاتحاد العربي للدراجات.

وقال ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله استطعت أن أوازن بين البطولة العربية وامتحاناتي في الجامعة، وهذا بالتأكيد يرجع للمجهود الجماعي، ومساعدتي من الجهاز الفني والإداري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، فرحتهم بالتأكيد أمر غاية في الروعة، وبإذن الله نستطيع أن نسعدهم في السباقات القادمة».

ومن جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب الدراجات عبدالله سويدان (عن إنجاز ميرزا) «أن تتحمل عبء امتحانات الجامعة وضغوط البطولة العربية، وتحفز زملاءك وتتوج بالذهب، فهذا أمر غير طبيعي، وبالتأكيد ميرزا أيقونة الدراجات والرياضة في الإمارات».

وشهد اليوم الخامس أيضاً سباق الفردي ضد الساعة للناشئين، وشهد فوز العراق بذهبية وفضية. ويشهد اليوم السادس ثلاثة سباقات قوية، هي فردي عام شابات، فردي عام شباب، فردي عام إناث، وذلك في منطقة نزوى بالشارقة.

• 3 سباقات تقام ضمن البطولة العربية اليوم، هي: فردي عام شابات، فردي عام شباب، فردي عام إناث.