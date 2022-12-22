30 قارباً تشارك في كأس آل مكتوم للتجديف

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن قائمة القوارب المشاركة في سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي يمثل أغلى بطولات موسم قوارب التجديف ومسك ختام فعاليات النادي في عام 2022.

وينطلق الحدث بعد غد في قناة دبي المائية بالقرب من محمية خور دبي الفطرية وبمحاذاة ممشى الجداف.

وذكر بيان صحافي: «سيتنافس 20 قارباً في شوط الفئة المحلية حسب نتائج هذه القوارب في جولتي بطولة دبي اللتين أقيمتا منذ بداية الموسم وهى: «العاصفة 36» متصدر ترتيب هذه الفئة و«أطلس 39» و«دلما مارين 7» و«قاربا رأس الخيمة 45 و28» و«قاربا دبي 51و5» و«الذهب 65 و66» و«الطرف 80» و«وادي سهم 2» و«عناد 6» و«البرق 15» و«الشارقة 32» و«برق 61» و«ثوبان 10» و«مزاحم 70» و«الجير 69» و«وادي السيجي 11» و«جلفار 55»، فيما تخوض 10 قوارب منافسات شوط (الفئة المفتوحة) يتقدمها القارب «أف 3» 89 و«عهد عمان 44» و«كي أتش كي 54» و«المطاف 46» و«عمان 96» و«فيكتوريوس 53» و«فش فارم 89» و«قاربا القيادة العامة لشرطة دبي 3 و30»، إضافة إلى القارب «من جميرا 4».