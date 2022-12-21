«السلم للدرّاجات الهوائية» تختار مساراً لمسافة 172 كيلومتراً في سباق النخبة

تواصل اللجنة المنظمة للنسخة السابعة لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، تحضيراته لهذا الحدث الكبير والبالغ إجمالي جوائزه المالية خمسة ملايين درهم، وينطلق يوم الثلاثاء المقبل بإقامة سباق الهواة الإماراتيين للرجال، وسباق الإماراتيات للسيدات يوم الأربعاء المقبل، في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة، عمير بن جمعة الفلاسي، مساراً مميزاً للسباق الثالث الذي يحمل عنوان «سباق النخبة» الرجال، الذي يقام في الثامن من يناير المقبل، اذ سينطلق من بيت الشيخ سعيد في منطقة الشندغة، وينتهي في سيح السلم لمسافة 172 كلم، ويمر المسار ببيت الاتحاد، ومركز دبي التجاري، ومتحف المستقبل، والسوق المالي، وشارع السعادة، وميدان، وشارع زايد بن حمدان، وتقاطع شارع إكسبو 2020 بالاتجاه إلى شارع القدرة وصولاً إلى مضمار القدرة للدرّاجات الهوائية في سيح السلم.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي، في تصريحات صحافية: «نفتخر بأن ندخل بالسباق في وسط مدينة دبي بجزئيها التراثي والحديث، حيث تكون انطلاقة سباق النخبة للرجال من بيت الشيخ سعيد في منطقة الشندغة التاريخية، التي شهدت تأسيس دبي الحديثة وبداية ترسيخ قواعد التطور والنمو، ويمر السباق برموز حضارية وطنية، من بينها بيت الاتحاد، الذي شهد مراسم توقيع تأسيس الدولة عام 1971، مروراً بالمركز التجاري العالمي، الذي يجمع سنوياً أكبر الشركات وصنّاع القرار في جميع مجالات الحياة في العالم، ومتحف المستقبل الأروع في فكرته وتصميمه ودوره الرائد، والوسق المالي ومنطقة ميدان، وغيرها من المناطق الحضارية التي تتميز بها دبي وأصبحت حديث العالم».

وتشهد النسخة السابعة للبطولة الأكبر من نوعها لسباقات الدرّاجات الهوائية برنامج منافسات شامل يتضمن سبعة سباقات لمختلف الفئات، بمشاركة قياسية تبلغ أكثر من 1000 درّاج من الرجال والسيدات من كل الجنسيات.