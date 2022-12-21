المازمي بطل العالم في الدراجات المائية

توج لاعب فريق نادي الشارقة للرياضات البحرية في فئة كبار المحترفين (سوبر ستوك)، خالد المازمي، بلقب بطولة العالم للدراجات المائية، التي استضافتها مدينة بتايا في تايلاند.

وتمكن المازمي، خلال جولات بطولة العالم في قارة أوروبا وقارة أميركا وقارة آسيا، من الوصول إلى الرصيد الأعلى من النقاط لدى اللجنة التحكيمية، ليرفع رصيده إلى النقطة 149 في الجولة الختامية، معلناً عن فوزه بذهبية المونديال في هذه الفئة، ليهدي الرياضة الإماراتية إنجازاً جديداً في الرياضات البحرية. وحافظ المازمي على لقب بطل الأبطال للموسم الثاني على التوالي لفريق الشارقة في هذه البطولة التي شارك فيها 130 متسابقاً، و42 متسابقاً من الفئة نفسها.