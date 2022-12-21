هدف قاتل يُجرد الوحدة من الصدارة.. ويُسعد شباب الأهلي

أوقف فريق خورفكان سلسلة انتصارات مضيفه الوحدة، بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي 2-2، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليقدم «النسور» بذلك هدية ثمينة لشباب الأهلي الذي انفرد بدوره بالصدارة برصيد 25 نقطة، فيما تراجع الوحدة إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وأصبح خورفكان 12 نقطة.

ولا يمر «العنابي» بأفضل حالاته منذ بداية الشهر الجاري، إذ ودّع مسابقة كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي، وخرج من بطولة كأس مصرف أبوظبي على يد فريق العين، بينما تضاعفت معاناته بالسقوط في فخ التعادل الذي منح «الفرسان» فرصة الانفراد بالصدارة بفارق نقطتين، بعد أن ظلا مشتركين في رصيد النقاط.

وبالعودة إلى المباراة، فقد تسبب الهدف المبكر الذي سجله خورفكان في الدقيقة الثالث، بواسطة لاعبه ايلتون فيلبي، في إرباك حسابات «أصحاب السعادة»، وهو ما فرض واقعاً صعباً على اللاعبين والمدربين، خصوصاً مع التراجع الدفاعي للاعبي خورفكان إلى مناطقهم الدفاعية.

وأثمر الضغط المتواصل للاعبي الوحدة تسجيل هدف متأخر في الدقيقة 90، بواسطة البرازيلي جواو بيدرو، أعادهم إلى أجواء المباراة، قبل أن يضيف زميله سيباستيان تيغالي هدف التقدم للفريق في الدقيقة 6+90، لكن الضيوف الذين تخلوا عن الجانب الدفاعي نجحوا في خطف هدف التعادل في اللحظة الأخيرة، بواسطة البديل يوسف العامري في الدقيقة 8+90.