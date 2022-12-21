500 مشجع يستقبلون «كأس إيه سي ميلان» في «دبي مول»

تواصل جولة الكأس لنادي إيه سي ميلان، التي ينظمها النادي بالشراكة مع طيران الإمارات رحلتها في العالم، حيث التقى لاعبو الروسونيري أليكسس سايليمايكرس وإبراهيم دياز وتشارلز دي كاتيلايير بأكثر من 500 مشجع في متجر بوما في «دبي مول» يوم السبت الماضي، وتبادل المشجعون الحديث مع نجوم الفريق، والتقطوا الصور التذكارية بجانب كأس أبطال الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022.

وأتاحت الفعالية للمشجعين الحاضرين إظهار شغفهم بألوان «الروسونيري»، ويعتبر فريق إيه سي ميلان هو الفريق الإيطالي الأكثر مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال موسم 2021-2022، حيث بلغ متوسط عدد المتفرجين 546 ألف متفرج للمباراة الواحدة، فيما وصل عدد المتفرجين إلى ذروته عندما بلغ عدد المشاهدين مليوني متفرج في مباراة إيه سي ميلان مع فريق ساسولو، والتي كانت أكثر المباريات مشاهدة على الإطلاق، وتأتي بعدها مباراة الفريق مقابل فريق إنتر ميلان التي حصلت على 1.6 مليون مشاهد.

وذكر بيان صحافي: «توفر جولة الكأس لنادي إيه سي ميلان بالشراكة مع طيران الإمارات تجربة مميزة تتمحور حول المشجعين، كما يخطط النادي لتنظيم سلسلة من الفعاليات، ما يتيح الفرصة لمشجعي النادي في العالم للقاء نجومهم والاحتفال بشغفهم بألوان الروسونيري».

وتهدف هذه الجولة للتقريب بين إيه سي ميلان ومشجعيه ومنحهم فرصة التفاعل مع النادي بشكل مباشر، ما يسمح بتعزيز حضور العلامة ونقل قيم النادي إلى جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تقوية الروابط التي تجمع إيه سي ميلان و500 مليون من أنصاره حول العالم.

واختتم فريق إيه سي ميلان معسكراً تدريبياً في دبي.