مدرب البطائح يرصد 3 أسباب للخسارة من الجزيرة

رصد المدير الفني للبطائح، سعيد شخيت، ثلاثة أسباب لخسارة فريقه أمام ضيفه الجزيرة بنتيجة2-4 ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس.

وقال في تصريحات صحافية: «دخلنا المباراة محاولين خطف النتيجة منذ البداية، فقد تسنت لنا فرصة بعد دقيقتين فقط، كان بإمكانها تغيير مجريات اللقاء، ولكن للأسف استقبلنا هدفاً بعد خمس دقائق فقط، أعتقد أنه كان سبباً في تحوّل مجريات اللعب والنتيجة».

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده من النقاط إلى 20 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد «الراقي» عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وأضاف المدرب المغربي: «كما سنحت لنا ركلة جزاء صحيحة، إلا أن حكم المباراة لم يحتسبها، لكن هذا هي حال كرة القدم، ولا أقصد تحميل الصافرة أسباب الخسارة».

وتابع: «السبب الثالث تمثل في سيطرتنا بصورة كاملة على الشوط الثاني وعدم استغلال العديد من الفرص، التي لو نجحنا في التسجيل منها لعدلنا النتيجة بالفعل، في بعض الأوقات كنا قريبين من التعادل، لكن الواقع يؤكد أننا واجهنا فريقاً كبيراً بكل معاني الكلمة، ويُحسب للاعبينا أنهم كافحوا حتى النهاية».

واختتم: «راضٍ عن اللاعبين، وعن الأداء، عناصر البطائح قدموا مباراة كبيرة، وظهروا بمستوى عالٍ بشهادة الجميع».