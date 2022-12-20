الشارقة وكلباء.. "الملك" يضرب بقوة

حقق الشارقة فوزا مهماً على مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء، على استاد اتحاد كلباء ضمن الجولة الـ 11 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم محققا الانتصار السابع في الدوري وقفز برصيده إلى 23 نقطة ليقترب بذلك من الصدارة ويصبح الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر نقطتين فقط في حين تلقى نمور كلباء الخسارة الرابعة ليتجمد رصيده عند 17 نقطة.

وأكمل اتحاد كلباء المباراة ناقصا بعشرة لاعبين بعد إشهار البطاقة الحمراء للاعب محمد ربيع "25" بعد تدخل قوي مع لاعب الشارقة محمد عبد الباسط.

تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق الغيني عثمان كامارا من تسديدة راسية قوية "21" من تمريرة ميراليم بيانيتش ولم يحتفل كامارا بهدفه في مرمى فريقه السابق اتحاد كلباء وأضاف البرازيلي الهدف الثاني للشارقة "57"من تمريرة ماجد حسن وسجل البوسني ميراليم بيانيتش الهدف الثالث" 76".قبل أن يختتم البرازيلي كايو لوكاس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع "79".

وألغى حكم المباراة مستعينا بالحكم الفيديو "الفار" هدفا للشارقة " 42" بداعي عدم عبور الكرة خط المرمى.

وتأثر اتحاد كلباء بالنقص في بإكماله المباراة بعشرة لاعبين والغى الحكم أيضا هدفا آخر للشارقة سجله اللاعب البديل ماكيتا ديوب" 96" بداعي التسلل.

وشهدت المباراة عودة الحارس عادل الحوسني أساسيا في تشكيلة الفريق لأول مرة في الدوري منذ أبريل الماضي بعدما غاب بداعي الإصابة في الرباط الصليبي وفي المقابل غاب عن صفوف الشارقة المهاجم الإسباني باكو الكأسير