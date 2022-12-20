شطب جميع نتائج فريق إماراتي في الموسم الحالي

عقدت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في إحالة لجنة المسابقات المتعلقة بالمخالفة التي وقعت في مباراة فريقي الحمرية والفجيرة في دوري الدرجة الأولى، وقررت اللجنة خسارة نادي الحمرية للمباراة بنتيجة (صفر – 3) لمخالفته نظام الاستبدال، كما قررت خسارة فريق الذيد لمباراته أمام فريق حتا بالنتيجة ذاتها، بسبب مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونًا.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت لجنة الانضباط شطب جميع نتائج فريق ليوا في الموسم الرياضي 2022-2023، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين دون تقديم عذر مقبول، وعاقبت اللجنة فريق الوثبة بعقوبة لفت النظر وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم، بسبب توجيه أحد مشرفي الفريق كلمات غير مقبولة للحكم خلال المباراة مع فريق النجوم في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قددرها ألف وخمسمائة درهم على فرق دبا الحصن تحت 21 عامًا، وشباب الأهلي والظفرة والبطائح تحت 18 عامًا، وشباب الأهلي تحت 17 عامًا، والشارقة تحت 16 عامًا (أ) بسبب حصول لاعبيهم على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة لفت النظر لفريق الناشئين لنادي الوحدة تحت 16 عامًا (أ) لتأخر نزوله لأرض الملعب لمدة أربع دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته أمام الجزيرة في الجولة العاشرة من المسابقة، كما غرّمت اللجنة فريق الناشئين لنادي الجزيرة بمبلغ وقدره خمسمائة درهم، لتسببه في تأخر بدء المباراة لمدة عشر دقائق.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم على نادي الوحدة بسبب تأخر نزوله لأرض الملعب لمدة سبع دقائق قبل بداية الشوط الثاني لمباراته أمام الظفرة في الأسبوع الـ 13 من ذات المسابقة.

وفي مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عامًا، قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي عجمان بسبب قيام جماهيره بتوجيه كلام غير مقبول لحكم مباراته أمام نادي الوحدة، كما عاقبت النادي بغرامة مالية قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في المباراة الواحدة.