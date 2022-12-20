كسوة «أرجنتينية» لطائرتَي «فلاي دبي» احتفالاً بكأس العالم

كشفت «فلاي دبي» النقاب عن كسوة خاصة لطائرتين من طائراتها من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» احتفالاً بفوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بكأس العالم 2022.

وكانت «فلاي دبي»، الشريك الإقليمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قد نقلت البطل إلى الدوحة من أبوظبي بعد اختتام معسكرهم التدريبي في 18 نوفمبر إيذاناً ببدء رحلتهم نحو الكأس الثالثة.

وقالت «فلاي دبي» في بيان أمس: «تتميز الألوان والتصميم الجديد على الطائرتين بصورة لكأس العالم وعلم الأرجنتين فوق أبطال العالم، ومنهم جوليان ألفاريز، رودريغو دي بول، دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، نيكولاس أوتاميندي وباولو ديبالا، كما تمت إضافة ملصق كامبيون (الأبطال) وشعار الاتحاد ذي الثلاث نجوم ضمن التصمبم الجديد».

وأضافت أن الطائرتين (A6-FKA و A6-FKB) ستعملان على رحلات مختارة في اليوم الأخير من رحلات يوم المباراة بين مطارَي آل مكتوم (دبي ورلد سنترال) والدوحة الدوليين.

ومنذ إطلاق هذه الرحلات الخاصة بيوم المباريات في 21 نوفمبر، نقلت «فلاي دبي» أكثر من 170 ألفاً من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى الدوحة للمشاركة في أكبر حدث كروي في العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «لقد كان شهراً رائعاً مليئاً بالمرح في كرة القدم. كان تشغيل ما يصل إلى 30 رحلة من الرحلات اليومية بين دبي والدوحة علامة فارقة غير مسبوقة في المنطقة. وكل ذلك تحقق بفضل الدعم والتعاون من جميع الجهات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والاقامة في دبي، فضلاً عن شريكتنا الخطوط الجوية القطرية». وأضاف الغيث «شراكتنا مع الفريق الفائز كان إنجازاً بالغ الأهمية في تاريخ (فلاي دبي). تهانينا لشريكنا، المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، كما نتوجه بالتهنئة لجميع الفرق التي شاركت في بطولة هذا العام، والتي ستسجل بالتأكيد كواحدة من أكثر النسخ نجاحاً والتي لن تُنسى في كأس العالم».