طيار فلاي دبي سميت ماتشهار: أدركت أني لن أنجو إذا لم أفعل شيئاً

كشف طيار فلاي دبي سميت ماتشهار تفاصيل جديدة عن اللحظات التي عاشها داخل قمرة القيادة بعد تعرضه لضربة قوية على مؤخرة رأسه، مشيراً إلى أنه أدرك في لحظة أن نجاته تتطلب منه التحرك، وقال إنه خاطب نفسه قائلاً: "لا يمكنك أن تموت هكذا".

وأوضح ماتشهار، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أنه أدرك أنه لن ينجو إذا لم يُفعل شيء في تلك اللحظة، مضيفاً: "نعم، جاءت لحظة أدركت فيها ذلك، وقلت لنفسي: افعل شيئاً، لا يمكنك أن تموت هكذا".

وأضاف: «لا أقول إنني تقبلت الموت، بل كان الأمر يستدعي أن أفعل شيئاً».

وعن اللحظات التي تلت ذلك، قال ماتشهار: "عندما فتح الباب، كان المشهد مختلفاً تماماً. أذكر أنني كنت ممدداً على وجهي، وبالطبع ساد الذعر والصراخ".

وأشاد قائد الرحلة بتصرف زميله الذي تولى أدوات التحكم وأسهم في إنقاذ الموقف، مؤكداً أن ما فعله يستحق الإشادة، وقال: "وسأحمله معي حتى آخر يوم في حياتي".

وكانت رحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب قد تم تحويلها إلى مطار تبوك في السعودية، في 30 سبتمبر الماضي، إثر واقعة أمنية في قمرة القيادة، فيما أكدت الشركة حينها سلامة جميع الركاب البالغ عددهم 172 راكباً، وأفراد الطاقم.